Furino, la figlia: 'Il capitano è sotto 2-0, ma è in partita. Tifate per lui'

La figlia di Giuseppe Furino, ex capitano della Juve, parla delle condizioni del padre, ricoverato in ospedale dopo un'emorragia cerebrale:

