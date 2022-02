Francesco Paolantoni in ospedale, il VIDEO dall’ambulanza: le condizioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Infortunio per il comico napoletano Francesco Paolantoni che ha condiviso il momento in ambulanza con i suoi fan su Instagram. Siamo abituati a ridere guardando Francesco Paolantoni durante le sue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Infortunio per il comico napoletanoche ha condiviso il momento in ambulanza con i suoi fan su Instagram. Siamo abituati a ridere guardandodurante le sue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

CronacaSocial : Il famoso comico è stato ricoverato in ospedale, poco prima dell'inizio del programma: ecco le sue parole su ciò ch… - zazoomblog : “Sono in ospedale”. Francesco Paolantoni ricoverato dopo l’incidente. Le sue condizioni - #“Sono #ospedale”.… - ParliamoDiNews : Stasera tutto è possibile, Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale: `Ossa rotte, ecco cosa mi è accaduto` - Il… - infoitcultura : Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale, tripla frattura per il comico napoletano - infoitcultura : Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale: le sue condizioni -