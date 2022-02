Draghi: “Stop allo stato d’emergenza”. Ma il green pass resta: ecco dove (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ritorno alla normalità è autentico o farlocco? Mario Draghi, che ha appena annunciato la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo, ha davvero intenzione di liberarci? Giorni fa, in conferenza stampa, il premier aveva promesso che “a giorni”, ovvero “prima possibile”, sarebbe stata pronta una road map sul superamento delle misure restrittive. In particolare, dopo il tentato blitz di Lega e Fdi nella commissione Affari sociali della Camera, sul banco degli imputati c’è l’odioso green pass. Sul decreto della discordia, alla fine, è stata posta la questione di fiducia, proprio per evitare che in Aula si ripetessero incursioni per imporne la soppressione immediata. Stamattina, Repubblica, tra le righe, sottolineava che il famoso piano di Draghi non esiste ancora. Il timore è che, nelle ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ritorno alla normalità è autentico o farlocco? Mario, che ha appena annunciato la fine delloil 31 marzo, ha davvero intenzione di liberarci? Giorni fa, in conferenza stampa, il premier aveva promesso che “a giorni”, ovvero “prima possibile”, sarebbe stata pronta una road map sul superamento delle misure restrittive. In particolare, dopo il tentato blitz di Lega e Fdi nella commissione Affari sociali della Camera, sul banco degli imputati c’è l’odioso. Sul decreto della discordia, alla fine, è stata posta la questione di fiducia, proprio per evitare che in Aula si ripetessero incursioni per imporne la soppressione immediata. Stamattina, Repubblica, tra le righe, sottolineava che il famoso piano dinon esiste ancora. Il timore è che, nelle ...

Advertising

myrtamerlino : Da Firenze #Draghi annuncia Fine dello #statodiemergenza il 31 marzo Stop alla #quarantena da contatto a scuola Ad… - Open_gol : Dopo lo stop in Aula alle norme il premier è furioso: «Se dobbiamo fare un anno di campagna elettorale allora tanto… - pasqualefonta14 : RT @FQLive: #ULTIMORA Draghi: Stato di emergenza non sarà rinnovato. Dal 31 marzo stop al sistema dei colori - AliceMonni : RT @myrtamerlino: Da Firenze #Draghi annuncia Fine dello #statodiemergenza il 31 marzo Stop alla #quarantena da contatto a scuola Addio al… - CiccioniSe : RT @FQLive: #ULTIMORA Draghi: Stato di emergenza non sarà rinnovato. Dal 31 marzo stop al sistema dei colori -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Stop Covid. Draghi: dal 31 marzo fine dell'emergenza e stop graduale al green pass Mario Draghi - Ansa . Il governo pensa di non prorogare lo stato di emergenza Covid oltre il 31 marzo. Lo ha fatto sapere il primo ministro Mario Draghi, parlando oggi pomeriggio al teatro del Maggio Fiorentino. "Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate - ha spiegato il premier - Le scuole resteranno sempre aperte per ...

Draghi: soprusi non tollerabili. E Mosca sullo stop al suo viaggio: Strana idea di diplomazia Ma Draghi è preoccupato per le crescenti tensioni internazionali e tra le righe del discorso che apre l'evento il riferimento al rischio di un conflitto torna più volte. Rivolgendosi ai vescovi, il ...

Dal 1° aprile addio progressivo alle restrizioni, in arrivo la road map di Draghi Il Sole 24 ORE Draghi: «Stop allo stato d'emergenza dal 31 marzo» «Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone ...

Covid: Draghi, dal 31 marzo stop sistema colori regioni e scuole aperte per tutti Dal 31 marzo, quando scadra’ lo stato di emergenza, che il governo non proroghera’, “non sara’ piu’ in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno inf ...

Mario- Ansa . Il governo pensa di non prorogare lo stato di emergenza Covid oltre il 31 marzo. Lo ha fatto sapere il primo ministro Mario, parlando oggi pomeriggio al teatro del Maggio Fiorentino. "Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate - ha spiegato il premier - Le scuole resteranno sempre aperte per ...Maè preoccupato per le crescenti tensioni internazionali e tra le righe del discorso che apre l'evento il riferimento al rischio di un conflitto torna più volte. Rivolgendosi ai vescovi, il ...«Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone ...Dal 31 marzo, quando scadra’ lo stato di emergenza, che il governo non proroghera’, “non sara’ piu’ in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno inf ...