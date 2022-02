Draghi a Firenze, il suo discorso. Pace, giovani, Mediterraneo e ambiente (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il discorso al convento di Santa Maria Novella di Firenze per l apertura dell incontro Mediterraneo frontiera di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilal convento di Santa Maria Novella diper l apertura dell incontrofrontiera di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi partecipa all’apertura dei lavori della Conferenza della CEI “Mediterraneo frontiera di pace”.… - Avvenire_Nei : Vescovi e sindaci per la pace nel Mediterraneo. Il via con Bassetti e Draghi - sardo1951 : RT @marcodimaio: Intervenendo a Firenze #Draghi dichiara lo stop allo #statodiemergenza a partire dal 1 aprile e l’impegno a riaprire tutto… - frankie41171 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di… -