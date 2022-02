Di Maio: "Crisi ucraina ha impatto sui prezzi del gas" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 febbraio 2022 "Il gas russo che arriva in Italia transita interamente attraverso l'ucraina. Le tensioni tra Russia e ucraina hanno impatto sui prezzi del gas", così Di Maio alla Camera per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 febbraio 2022 "Il gas russo che arriva in Italia transita interamente attraverso l'. Le tensioni tra Russia ehannosuidel gas", così Dialla Camera per ...

Advertising

AlbertoBagnai : Interventi in aula sulla crisi ucraina. La capogruppo Castellone elogia il lavoro svolto dal ministro Di Maio. - Agenzia_Ansa : In corso a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - Paesedellanima : RT @Labbufala: Crisi #Ucraina, Di Maio: 'Sono stato due ore al telefono con #Putin'. - ilconteamar : RT @TedGrishFontain: TRE crisi in atto con L'Italia, a seguito di scelta discutibile e IDIOTA, conferma tre pippe in ruoli chiave. #covid S… -