Crisanti e la villa del ‘600 | perché credo che sia denaro speso male – Con risposta di P Gomez

LEGGI ANCHE: La villa di Crisanti solleva il polverone. Nessuno si indigna se i beni sono abbandonati dallo Stato (di Manlio Lilli) La questione è delicata, ma cruciale. Non un problema morale, ma etico, cioè di comportamenti individuali e collettivi; riguarda l'uso del denaro, certo libero, ma in grado di condizionare la vita di tutti, non solo di chi lo possiede. Non è una questione di leggi o di legittimità, ma di opportunità, di utilità individuale e collettiva, di mentalità. La libertà non è in discussione, però bisogna sapere che le strade dei comportamenti individuali possono condurci alla ricchezza come alla povertà. Il fallimento di Lehman Brothers, l'avidità dei finanzieri sono forse legittimi, ma alla fine producono un danno all'intera società. Per questo non chiediamo leggi, chiediamo coscienze che riflettano, esempi ...

