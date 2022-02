Covid, Toscana: 2.956 nuovi contagi (in rialzo), oggi 23 febbraio. Tasso 10,58% (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono 2.956 i nuovi casi di Covid, in Toscana, oggi 23 febbraio 2022, su 27.927 test di cui 8.719 tamponi molecolari e 19.208 test rapidi. contagi in rialzo, dunque. Il Tasso dei nuovi positivi è 10,58% (50,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono 2.956 icasi di, in232022, su 27.927 test di cui 8.719 tamponi molecolari e 19.208 test rapidi.in, dunque. Ildeipositivi è 10,58% (50,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

