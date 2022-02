Covid, Sanofi e Gsk pronte a chiedere l’autorizzazione per il vaccino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sanofi e GSK hanno annunciato che intendono presentare i dati degli studi sul vaccino come dose booster e i dati di efficacia di fase 3 al fine di avviare la richiesta di autorizzazione per il loro vaccino Covid-19. Il vaccino Sanofi-GSK proteico-adiuvato (che va mantenuto a temperatura da frigorifero), oltre ad avere un impatto rilevante sulla salute, ha evidenziato robuste risposte immunitarie e un profilo di sicurezza favorevole in molteplici contesti. Nei partecipanti che avevano ricevuto un’immunizzazione primaria con vaccino mRNA o con vaccino adenovirus già autorizzato, il vaccino di richiamo Sanofi-GSK ha indotto un aumento significativo degli anticorpi neutralizzanti da 18 a 30 volte, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –e GSK hanno annunciato che intendono presentare i dati degli studi sulcome dose booster e i dati di efficacia di fase 3 al fine di avviare la richiesta di autorizzazione per il loro-19. Il-GSK proteico-adiuvato (che va mantenuto a temperatura da frigorifero), oltre ad avere un impatto rilevante sulla salute, ha evidenziato robuste risposte immunitarie e un profilo di sicurezza favorevole in molteplici contesti. Nei partecipanti che avevano ricevuto un’immunizzazione primaria conmRNA o conadenovirus già autorizzato, ildi richiamo-GSK ha indotto un aumento significativo degli anticorpi neutralizzanti da 18 a 30 volte, ...

