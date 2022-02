Covid, Draghi annuncia la fine dello stato di emergenza: “No proroghe”. Dalle zone a colori alle mascherine: cosa cambierà dopo il 31 marzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nessuna proroga dello stato di emergenza dopo il 31 marzo, stop alle quarantene da contatto e fine dell’obbligo di mascherina all’aperto in ogni caso. Addio anche alle Ffp2 in classe. Quindi si registrerà “gradualmente” il campo di utilizzo del Green pass, ad iniziare da spettacoli e sport. E l’obiettivo finale è chiaro: “Riaprire tutto, al più presto”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi sceglie Firenze come teatro per annunciare che dal 1° di aprile cambierà l’approccio del governo alla pandemia, intenzionato a dire addio allo stato di emergenza in vigore da due anni e 2 mesi. Venne infatti introdotto dal governo Conte 2 il 31 gennaio 2020, ventuno giorni prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nessuna prorogadiil 31, stopquarantene da contatto edell’obbligo di mascherina all’aperto in ogni caso. Addio ancheFfp2 in classe. Quindi si registrerà “gradualmente” il campo di utilizzo del Green pass, ad iniziare da spettacoli e sport. E l’obiettivo finale è chiaro: “Riaprire tutto, al più presto”. Il presidente del Consiglio Mariosceglie Firenze come teatro perre che dal 1° di aprilel’approccio del governo alla pandemia, intenzionato a dire addio allodiin vigore da due anni e 2 mesi. Venne infatti introdotto dal governo Conte 2 il 31 gennaio 2020, ventuno giorni prima ...

