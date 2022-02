Conferenza stampa Conceicao: «All’Olimpico per segnare e vincere» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allenatore del Porto Conceicao ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League in casa della Lazio. CONDIZIONI – «Stiamo guardando alla partita di domani, ovviamente, ma dobbiamo pensare che dopo tre giorni abbiamo una battaglia di campionato estremamente importante, contro il Gil Vicente. Guardiamo il momento, per vedere chi dà garanzie nei diversi parametri». QUALIFICAZIONE – «Stiamo guardando ai 180 minuti. Siamo a metà dell’opera. Il nostro atteggiamento non deve cambiare. Dobbiamo cercare di segnare e vincere la partita. Siamo prudenti. Abbiamo lavorato nei minimi dettagli su quali sono gli avversari, ma soprattutto su cosa siamo noi come ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allenatore del Portoha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio Sergio, allenatore del Porto, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa League in casa della Lazio. CONDIZIONI – «Stiamo guardando alla partita di domani, ovviamente, ma dobbiamo pensare che dopo tre giorni abbiamo una battaglia di campionato estremamente importante, contro il Gil Vicente. Guardiamo il momento, per vedere chi dà garanzie nei diversi parametri». QUALIFICAZIONE – «Stiamo guardando ai 180 minuti. Siamo a metà dell’opera. Il nostro atteggiamento non deve cambiare. Dobbiamo cercare dila partita. Siamo prudenti. Abbiamo lavorato nei minimi dettagli su quali sono gli avversari, ma soprattutto su cosa siamo noi come ...

