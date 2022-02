Comune di Napoli: “Miglio azzurro e museo, si può fare” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli ha parlato di possibili interventi di ristrutturazione allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da Napolipiu: Ristrutturazione del Miglio azzurro? C’è l’investimento della Regione Campania per la riqualificazione del passaggio interrato tra gli spogliatoi dello stadio e il campo. Se spendiamo un milione e mezzo di fondi pubblici, a questo punto perché non fare anche il museo? Avrebbe un lavoro simbolico, creare una struttura museale all’interno del Maradona non costa così tanto, ovviamente bisogna fare degli interventi di sicurezza prima. Mi attiverò per avere un altro po’ di contributi per mettere a posto quest’area all’interno dello stadio, penso che sia un degno riconoscimento per il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nino Simeone, consigliere deldiha parlato di possibili interventi di ristrutturazione allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato dapiu: Ristrutturazione del? C’è l’investimento della Regione Campania per la riqualificazione del passaggio interrato tra gli spogliatoi dello stadio e il campo. Se spendiamo un milione e mezzo di fondi pubblici, a questo punto perché nonanche il? Avrebbe un lavoro simbolico, creare una struttura museale all’interno del Maradona non costa così tanto, ovviamente bisognadegli interventi di sicurezza prima. Mi attiverò per avere un altro po’ di contributi per mettere a posto quest’area all’interno dello stadio, penso che sia un degno riconoscimento per il ...

Advertising

rep_napoli : Torre Annunziata, dimessi 18 consiglieri su 24: il prefetto scioglie il Comune [aggiornamento delle 18:15] - mattinodinapoli : Torre Annunziata, Comune sciolto: il Prefetto nomina commissario Cinzia Guercio - gilnar76 : VIDEO | “OSIMHEN E MARADONA HANNO UNA COSA IN COMUNE”. SENTITE COSA HA DETTO SPALLETTI! #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : VIDEO | “OSIMHEN E MARADONA HANNO UNA COSA IN COMUNE”. SENTITE COSA HA DETTO SPALLETTI! - Spazio_Napoli : “Osimhen e Maradona hanno una cosa in comune”, Spalletti sicuro in conferenza! -