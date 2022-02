Coez, dal 25 Febbraio fuori il nuovo singolo ”Occhi Rossi” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da venerdì 25 Febbraio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Coez “Occhi Rossi” contenuto nell’album VOLARE (Carosello Records), certificato disco d’oro. Coez, fuori ”Occhi Rossi”: il nuovo singolo contenuto nell’album VOLARE fuori il nuovo singolo di Coez, ”Occhi Rossi”, da venerdì 25 Febbraio! Dopo il successo di “Come nelle canzoni” (disco di platino), sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Coez “Occhi Rossi” contenuto nell’album VOLARE (Carosello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da venerdì 25sarà in rotazione radiofonica ildi” contenuto nell’album VOLARE (Carosello Records), certificato disco d’oro.”: ilcontenuto nell’album VOLAREildi, ””, da venerdì 25! Dopo il successo di “Come nelle canzoni” (disco di platino), sarà in rotazione radiofonica ildi” contenuto nell’album VOLARE (Carosello ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Finalmente l’atteso tour può ripartire con diciannove date dal 6 marzo a Torino per concludersi il 20 aprile a Roma [L… - fattoquotidiano : Finalmente l’atteso tour può ripartire con diciannove date dal 6 marzo a Torino per concludersi il 20 aprile a Roma… - rapgamemag : #Italia #Radio Dal 25 febbraio uscirà in radio “Occhi rossi”, brano estratto dal disco “Volare” di #Coez che conta… -