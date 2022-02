C’mon C’mon, la data di uscita del film di Mike Mills con Joaquin Phoenix (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’mon C’mon, il nuovo film di Mike Mills con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann e Scoot McNairy, presentato alla 16ª Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures Dopo essere stato presentato alla 16ª Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale italiane il 7 aprile distribuito da Notorious Pictures C’mon C’mon, scritto e diretto da Mike Mills che, dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), si cimenta in un’opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022), il nuovodicon, Gaby Hoffmann e Scoot McNairy, presentato alla 16ª Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures Dopo essere stato presentato alla 16ª Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale italiane il 7 aprile distribuito da Notorious Pictures, scritto e diretto dache, dopo unispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), si cimenta in un’opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra ...

