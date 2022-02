Christine Moy di JP Morgan è l’ultima dirigente a fuggire da Wall Street verso il mondo delle criptovalute?

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il flusso inesorabile di lavoratori che si dimettono è diventato noto come le "Grandi Dimissioni". Oltre 33 milioni di americani hanno lasciato il lavoro tra la primavera del 2021 e la fine dell'anno, e il grafico sottostante mostra visivamente quanto sia stata netta la tendenza in termini storici. Via FRED St. Louis Effetti della pandemia La pandemia ha inaugurato un modo di lavorare completamente nuovo. I dipendenti si sono resi conto di quanto sia poco divertente stare seduti nel traffico per due ore al giorno, o quanto non gli piaccia entrare in metropolitana all'ora di punta, con la faccia che sfiora l'ascella sudata di un ragazzo di un metro e 80 (perché c'è sempre qualcuno senza deodorante?!). Le persone godono di orari flessibili (soprattutto se hanno bambini) e di un datore di lavoro attento ai loro desideri. Personalmente, ringrazio il cielo ogni mattina che non devo più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Christine Moy

Tom's Hardware Italia

"C'è molto interesse da parte dei clienti per saperne di più sul metaverso", ha dichiarato, capo della crittografia e del metaverso di JPMorgan in una e - mail. "Abbiamo messo insieme ...... una nuova sala in Decentraland, che presenta un'immagine del CEO della Banca, Jamie Dimon, che si trasforma in un'immagine jpeg didi Onyx. Una scala a chiocciola conduce gli utenti a ...Leader in cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, XRP, blockchain, DeFi, digital finance and Web 3.0 news with analysis, video and live price updates.JPMorgan's top metaverse and crypto exec, Christine Moy, announced her departure from the bank for an unspecified opportunity on Tuesday. Led by Moy, JPMorgan last week launched its Onyx lounge in ...