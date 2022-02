Caos Sabaudia | “mercificazione res pubblica” E spunta caso chioschi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un vero «sistema didella res publica», all’interno del Comune di: a dirlo è il giudice per le indagini preliminari relative all’operazione “Dune“. Al centro dell’inchiesta turbative d’asta, falso e corruzione e un impianto di connivenze politico-amministrative per un’indagine partita dal tentato incendio ai danni del Parco, la gestione del demanio marittimo, la Coppa del Mondo di Canottaggio e gli affidamenti per i lavori connessi. Un “consolidato apparato clientelare tra i dipendenti del Comune imprenditori privati” che coinvolgerebbe anche la sindaca Giada Gervasi e soggetti posti in posizioni apicali all’interno della Giunta, come assessori, dirigenti e consiglieri che secondo le accuse potrebbero aver usato le proprie posizioni per vantaggi, abusi e anomalie. E mentre la sindaca si dimette,lo ...