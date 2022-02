Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo: che beffa, Agnelli furioso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus, probabilmente, deve cambiare obiettivo di mercato; il giocatore, infatti, sembra destinato ad un’altra squadra. Scopriamo quale. Nella prossima sessione di mercato, la Juventus ha bisogno rinforzare la rosa in ogni reparto per presentarsi, ai nastri di partenza della prossima stagione, come la principale favorita alla vittoria della scudetto. LaPresseUno dei principali obiettivi della Juventus, per la prossima stagione, è un difensore; le condizioni fisiche di Chiellini, che non può garantire la giusta continuità e la situazione legata a de Ligt su cui è forte l’interesse di top club come Barcellona e Manchester United, impongono la necessità di arrivare ad un nuovo centrale. Alessia Messina, il seno straborda sul piatto di frutta: si girano tutti Negli ultimi giorni, specie dopo il derby della Mole, la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La, probabilmente, deve cambiaredi mercato; il giocatore, infatti, sembra destinato ad un’altra squadra. Scopriamo quale. Nella prossima sessione di mercato, laha bisogno rinforzare la rosa in ogni reparto per presentarsi, ai nastri di partenza della prossima stagione, come la principale favorita alla vittoria della scudetto. LaPresseUno dei principali obiettivi della, per la prossima stagione, è un difensore; le condizioni fisiche di Chiellini, che non può garantire la giusta continuità e la situazione legata a de Ligt su cui è forte l’interesse di top club come Barcellona e Manchester United, impongono la necessità di arrivare ad un nuovo centrale. Alessia Messina, il seno straborda sul piatto di frutta: si girano tutti Negli ultimi giorni, specie dopo il derby della Mole, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Hoffenheim, Kramaric non rinnova. Occasione a zero In passato è stato trattato sia dal Milan che dalla Juventus, ma è il Valencia il club che più sta provando a convincerlo già dalla scorsa sessione invernale di mercato.

Juve, UFFICIALE: rottura del tendine rotuleo per Kaio Jorge 9 Un'altra tegola per la Juventus , gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell'infortunio rimediato da Kaio Jorge con l'Under 23: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro , l'attaccante brasiliano sarà ...

Calciomercato Juve: chi è il "sacrificato" se arriva un nuovo attaccante Juventus News 24 Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Caos totale” Calciomercato Juventus, l’allenatore continua a ritenerlo una risorsa ma il club non ha alcuna intenzione di intavolare un’altra trattativa. La telenovela prosegue e il suo futuro diventa sempre più ...

Diretta/ Piacenza Triestina (risultato finale 0-2) streaming: De Luca e Petrella Diretta Piacenza Triestina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 22^ giornata di Serie C ...

