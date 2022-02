Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni sbanca Sassari e consolida la zona playoff (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È appannaggio della Geas Sesto San Giovanni il recupero della tredicesima giornata di Serie A1 femminile di Basket, con le lombarde che espugnano nettamente il campo di Sassari. Match sempre guidato dalle ospiti, che allungano decise prima dell’intervallo. Vittoria che consolida l’ottavo posto in classifica proprio a spese di una diretta rivale per i playoff. Parte subito forte la Geas, che nei primi due minuti non permette alle padrone di casa di andare a segno e allunga sullo 0-6. Una tripla di Orazzo sblocca le sarde, che con un altro canestro dalla distanza chiudono il gap, ma subito Sesto San Giovanni si rimette in testa e prova l’allungo. Il quarto resta in equilibrio fino a tre minuti dalla fine, quando le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È appannaggio della GeasSanil recupero della tredicesima giornata diA1di, con le lombarde che espugnano nettamente il campo di. Match sempre guidato dalle ospiti, che allungano decise prima dell’intervallo. Vittoria chel’ottavo posto in classifica proprio a spese di una diretta rivale per i. Parte subito forte la Geas, che nei primi due minuti non permette alle padrone di casa di andare a segno e allunga sullo 0-6. Una tripla di Orazzo sblocca le sarde, che con un altro canestro dalla distanza chiudono il gap, ma subitoSansi rimette in testa e prova l’allungo. Il quarto resta in equilibrio fino a tre minuti dalla fine, quando le ...

