Ascolti tv ieri, martedì 22 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri martedì 22 febbraio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra la fiction Lea Un nuovo giorno, la puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e la partita di Champions League Villarreal Vs Juventus? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Lea Un nuovo giorno:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ecco glitv di222022: chi hala sfida dell’tra la fiction Lea Un nuovo giorno, la puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e la partita di Champions League Villarreal Vs Juventus? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Lea Un nuovo giorno:...

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 21 febbraio 2022, Makari 24.4%, GF Vip 22.9% - clalala26 : Comunque ieri mattina immaginate il dolore delle e degli esperti di share che non hanno potuto commentare gli ascol… - ilrowletto : MONTERO (Call me by your name) di Lil Nas X 'c'è una canzone che ascolti sempre?' - In loop da ieri #tellonym - trashlandia22 : RT @CinguettaTV: BOOM di ascolti per la puntata di ieri di #GFVIP che conquistaE di 3.551.000 spettatori e 22,90%?? #AscoltiTv Leader nelle… - zazoomblog : Ascolti Tv di ieri 21 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale - #Ascolti #febbraio #2021: #Access -