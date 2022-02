Aprilia, incidente sulla Nettunense: morto Stefano Siviero, la famiglia dona gli organi del 27enne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ morto, dopo quasi tre giorni di agonia, Stefano Siviero, il 27enne che domenica pomeriggio era rimasto vittima di un gravissimo incidente in via Nettunense, a poca distanza dallo svincolo con via Pontina. Per il giovane da qualche ora era stata dichiarata la morte celebrale: per i medici non c’era più speranza, le sue condizioni erano troppo gravi. La famiglia, seppur nel grande dolore, ha quindi preso una decisione di coraggio e d’amore, scegliendo di donare gli organi del ragazzo per salvare altre vite. morto Stefano Siviero: la famiglia dona gli organi Immediatamente, non appena si era diffusa la notizia della morte celebrale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’, dopo quasi tre giorni di agonia,, ilche domenica pomeriggio era rimasto vittima di un gravissimoin via, a poca distanza dallo svincolo con via Pontina. Per il giovane da qualche ora era stata dichiarata la morte celebrale: per i medici non c’era più speranza, le sue condizioni erano troppo gravi. La, seppur nel grande dolore, ha quindi preso una decisione di coraggio e d’amore, scegliendo dire glidel ragazzo per salvare altre vite.: lagliImmediatamente, non appena si era diffusa la notizia della morte celebrale di ...

