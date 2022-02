Amici 21 | Sissi era la corista di Rkomi | il video in cui cantano insieme

Advertising

Novella_2000 : Forse non lo sapevi, ma una cantante di #Amici21 è stata la corista di Rkomi (VIDEO) - heartsjealous : RT @Sara43825426: Ascoltatori mensili Spotify: LDA 954.192 Sissi 659.490 Albe 578.874 Alex 423.879 Luigi 242.918 Gio Montana 153.626 (dei 1… - Sara43825426 : Ascoltatori mensili Spotify: LDA 954.192 Sissi 659.490 Albe 578.874 Alex 423.879 Luigi 242.918 Gio Montana 153.626… - amici_mdf : Sissi per avere solo due inediti fa numeri pazzeschi - MPaganelli2 : RT @newamicimeme: Sissi e Michele anime speciali. ?? #amici #AMICI21 #amici2022 #calma #sissi #michele -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sissi

Leggi anche Stefano De Martino torna tra i giudici del Serale Calma deciderà veramente di lasciare la scuola di? Ricordiamo che, al momento, i ragazzi ammessi al Serale sono:, Dario, ...Mancano davvero pochissime puntate della domenica, poi, il talent show di successo di Canale 5, andrà in onda in prima serata con il Serale, la fase ... E se Dario, Carola, Michele,e Alex ...Prima di arrivare ad Amici 21, Sissi ha lavorato come corista di Rkomi: il video in cui cantano insieme, che sta facendo il giro del web.Manca ormai pochissimo al debutto della fase serale del talent Amici 21 e sia il cast che i fan sono impazienti di scoprire le novità di questo anno.