28enne spende 30mila euro in chirurgia plastica per avere il look “come i filtri dei social”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 28enne spende

NewNotizie

Si tratta del desiderio di Dale Saint Cullen, unche non si è limitato a sfruttare le funzioni offerte dai social ma che ha deciso di investire un'ingente quantità di denaro, circa 30mila ...Per ottenere il risultato voluto ilsi è rivolto a molti artisti di body modification da tutto il mondo, ma ha anche fatto alcune procedure da solo. La prima modifica che scelse di fare all'...Dal cinema alla realtà: la star 28enne ha raccontato come immagina il suo di matrimonio ... e fare un piccolo rito con i miei amici e la mia famiglia. I soldi che avrei speso per un matrimonio, li ...E infatti non hanno speso una parola» è quanto ha detto pochi ... Un’aspirazione a cui il 28enne non voleva comunque rinunciare. A volergli far calcare, seppur virtualmente, quell’ambito ...