Villarreal - Juve 1 - 1 | Vlahovic da record | ma non basta

Advertising

TuttoMercatoWeb : Trentadue secondi ed è subito Vlahovic! Gol ed esultanza polemica: Villarreal-Juve 0-1 - _Morik92_ : #Arrivabene a Sky: 'Juve si trasforma nelle notti europee, bisogna rispettare quelli che sono gli obiettivi prepost… - pasqualinipatri : CHAMPIONS LEAGUE | Pareggio tra Villarreal e Juve. Vince il Chelsea - juve_grecchi : RT @FiorinoLuca: Peggiore in campo della Juventus: Rabiot Migliore in campo del Villarreal: Rabiot - junews24com : Del Piero: «Juve brava e fortunata. Vlahovic? I record vanno battuti» - -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Juve

, si può. Segui la diretta di- Juventus Secondo tempo 94' Fischio finale: trae Juventus finisce 1 - 1 90' L'arbitro assegna 4' di recupero 84' Torna a rendersi pericoloso ...Le parole dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic a Sky Sport dopo. Le sue parole. NELLA STORIA DELLA CHAMPIONS - "È bellissimo, veramente emozionante giocare stasera. Non ...AGI - Prezioso pareggio dalla Juventus nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, giocata in casa del Villarreal. Allo stadio 'de la Ceramica' finisce 1-1: non basta il gol lampo di ...CHAMPIONS LEAGUE – Peggiore in campo il francese, che rischia anche l'espulsione. Bene Danilo, sveglio McKennie, letale Vlahovic.