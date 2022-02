Vaccino Novavax | la circolare | attualmente utilizzato solo per le prime due dosi

(Di martedì 22 febbraio 2022) IlNuvaxovid () è incluso nel programma di vaccinazione anti-Covidper il ciclo primario, insieme ai vaccini già autorizzati per l’utilizzo nell’Unione Europea. Nuvaxovid viene somministrato per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) come ciclo di due(da 0,5 mL ciascuna) a distanza di tre settimane (21 giorni) l’una dall’altra. Sono le disposizioni contenute nelladel ministero della Salute ‘Indicazione di utilizzo delanti COVID-19 Nuvaxovid () nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni‘, firmata dal direttore Prevenzione del ministero Gianni Rezza. In data 22 dicembre, si sottolinea nelladel ministero, la Commissione Tecnico ...

Il Nuvaxovid (Novavax) è incluso nel programma di vaccinazione anti SarsCoV2/Covid - 19 attualmente solo per il ciclo primario , insieme ai vaccini già autorizzati per l'utilizzo nell'Unione Europea. Una circolare del Ministero della Salute precisa che il vaccino va somministrato solo per le prime 2 dosi a distanza di 21 giorni e a partire dai 18 anni. Nuova ordinanza di Speranza: dal ... Verrà utilizzato nella somministrazione come ciclo primario di vaccinazione. Si affiancherà agli altri quattro vaccini già usati in Italia ... Il vaccino Nuvaxovid (Novavax) è incluso nel programma di vaccinazione anti SarsCoV2/Covid-19 attualmente solo per il ciclo primario, insieme ai vaccini già autorizzati per l'utilizzo nell'Ue. Nuvaxov ...