Ucraina, le prime sanzioni Ue contro la Russia: colpiti anche banche e deputati della Duma (Di martedì 22 febbraio 2022) I ministri degli Esteri dell’Ue «hanno trovato un accordo su questo primo pacchetto di sanzioni» nei confronti della Russia per il riconoscimento delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk «all’unanimità». Lo ha chiarito il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, in conferenza stampa a Parigi al termine del Consiglio Affari Esteri informale straordinario tenutosi oggi. Si tratta di un «primo» pacchetto perché, h spiegato il ministro, «vediamo purtroppo che la storia non è finita qui. La situazione è grave, molto grave». Von der Leyen: «L’Ue pronta ad adottare altre sanzioni» Le sanzioni, come spiegato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, prendono di mira «la capacità dello Stato e del governo della Russia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) I ministri degli Esteri dell’Ue «hanno trovato un accordo su questo primo pacchetto di» nei confrontiper il riconoscimento delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk «all’unanimità». Lo ha chiarito il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, in conferenza stampa a Parigi al termine del Consiglio Affari Esteri informale straordinario tenutosi oggi. Si tratta di un «primo» pacchetto perché, h spiegato il ministro, «vediamo purtroppo che la storia non è finita qui. La situazione è grave, molto grave». Von der Leyen: «L’Ue pronta ad adottare altre» Le, come spiegato dalla presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen, prendono di mira «la capacità dello Stato e del governo...

