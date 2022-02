Ucraina | Johnson | “Colpiremo la Russia il più duramente possibile con le sanzioni Fondamentale che Putin fallisca” – Video

(Di martedì 22 febbraio 2022) “Il presidente russo Vladimirha violato la sovranità dell’, ha mandato le truppe, ha violato il diritto internazionale, ha ripudiato gli accordi di Minsk e ha stracciato l’intesa di Budapest del 1994. Ha detto che l’integrità territoriale dell’sarebbe stata rispettata, ha completamente violato il diritto internazionale”. Così il primo ministro britannico Borisal termine della riunione straordinaria del comitato Cobra. Per questo “istituiremo immediatamente un pacchetto dieconomiche, penso che la gente se lo aspetti. Prenderemo di mira non solo gli enti in Donbass, a Lugansk e a Donetsk, ma quelli dellastessa colpendo gli interessi economici russi il più. Questa è solo la prima raffica ...

Londra, come ha annunciato il premier Boris Johnson, varerà nel pomeriggio ... parte degli americani nelle regioni separatiste dell'Ucraina, ma saranno prese a breve nuove misure.