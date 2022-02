Advertising

SecolodItalia1 : Truffa di 1 miliardo sui crediti sanitari, spunta il nome di Torzi, coinvolto nell’inchiesta vaticana - MilanoSpia : Gianluigi Torzi, indagato broker per truffa da un miliardo di euro sui crediti dalle aziende sanitarie… - Michele1988 : RT @TgrRaiLombardia: Truffa da un miliardo sui crediti sanitari - TGR Lombardia - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Truffa da un miliardo sui crediti sanitari - TGR Lombardia - moliseweb : Truffa da un miliardo di euro, nuovi guai giudiziari per Torzi a Milano -

...di crediti cosiddetti sanitari ' per un 'valore nominale di riferimento pari a oltre undi ... ipotizza i reati di associazione per delinquere,e corruzione tra privati: tra i cinque ...... tra i 5 indagati nell'inchiesta milanese che oggi ha portato la Gdf a effettuare perquisizioni e acquisizioni per una presuntada 1di euro su "operazioni di cartolarizzazione di ...MILANO – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un’inchiesta che ipotizza i reati di associazione per delinquere, truffa e corruzione tra ... di riferimento pari ad oltre ...tra i 5 indagati nell'inchiesta milanese che oggi ha portato la Gdf a effettuare perquisizioni e acquisizioni per una presunta truffa da 1 miliardo di euro su "operazioni di cartolarizzazione di ...