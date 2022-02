Tina Cipollari fa piangere Pinuccia ma ha ragione ad attaccare la dama (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne oggi, abbiamo assistito a un siparietto particolare che ha visto protagoniste Tina Cipollari e Pinuccia. La dama di Vigevano è stata fin troppo coccolata da tutta la redazione e anche dalla conduttrice, visto che ha spesso usato dei modi bruschi contro Alessandro ( l’uomo di cui dice di essere innamorata). Non vogliamo riaprire tutta la vicenda legata al green pass, basterebbe solo pensare che a oggi, la signora viene scarrozzata in giro per l’Italia in macchina per capire il grande lavoro che la produzione del programma di Canale 5 fa. Ma torniamo a quello che lei in questi mesi ha detto e raccontato su Alessandro. Le sono concessi modi, frasi, accuse. Su di lei invece non si può dire nulla, che subito è polemica. Ora, probabilmente i modi di Tina sono quello che sono, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne oggi, abbiamo assistito a un siparietto particolare che ha visto protagoniste. Ladi Vigevano è stata fin troppo coccolata da tutta la redazione e anche dalla conduttrice, visto che ha spesso usato dei modi bruschi contro Alessandro ( l’uomo di cui dice di essere innamorata). Non vogliamo riaprire tutta la vicenda legata al green pass, basterebbe solo pensare che a oggi, la signora viene scarrozzata in giro per l’Italia in macchina per capire il grande lavoro che la produzione del programma di Canale 5 fa. Ma torniamo a quello che lei in questi mesi ha detto e raccontato su Alessandro. Le sono concessi modi, frasi, accuse. Su di lei invece non si può dire nulla, che subito è polemica. Ora, probabilmente i modi disono quello che sono, ...

Advertising

Clalblanca : RT @elena_18_06: sogno alessia marcuzzi alla conduzione e tina cipollari su quella fottuta poltrona #gfvip #jeru #jessvip #fairylu #miriang… - vi_blocco_tutti : RT @vale_enne: Anche oggi sembra cosa e buona giusta ringraziare Tina Cipollari per la sua presenza a #uominiedonne. Che tu sia protetta se… - marylin_____ : TINA CIPOLLARI È MIA MADRE . Io come lei ?????????? sempre TI AMO TINAAAAAAAA ?????? #uominiedonne - vale_enne : Anche oggi sembra cosa e buona giusta ringraziare Tina Cipollari per la sua presenza a #uominiedonne. Che tu sia pr… - gameoftommi : L’ITALIA È UNA REPUBBLICA FONDATA SULL’OPINIONE DI TINA CIPOLLARI #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Uomini e Donne, faccia a faccia tra Nadia e Gemma: ''Sei penosa'' Pinuccia , invece, scoppia in lacrime per le critiche di Tina Cipollari , che ha preso le difese di Alessandro . Uomini e Donne: Gemma non perdona Nadia La puntata di Uomini e Donne si apre con lo ...

Uomini e Donne: Maria taglia la quasi rissa, Tina riduce Pinuccia in lacrime L'anziana signora non riesce a trattenere le lacrime quando Tina Cipollari si scaglia contro di lei. In queste ultime settimane, la dama 80enne non sta di certo ricevendo consensi da parte del ...

Tina Cipollari, l'avete mai vista 30enne in bikini? Era impossibile resisterle | FOTO LettoQuotidiano U&D, Tina Cipollari fa piangere Pinuccia: “Stai maltrattando Alessandro” Tina Cipollari nella nuova puntata di Uomini e Donne ha fatto piangere Pinuccia, dopo che la dama ha attaccato Alessandro diendo più volte di essere rimasta delusa dal suo comportamento. L’opinionista ...

Uomini e Donne: Maria taglia la quasi rissa, Tina riduce Pinuccia in lacrime L’anziana signora non riesce a trattenere le lacrime quando Tina Cipollari si scaglia contro di lei. In queste ultime settimane, la dama 80enne non sta di certo ricevendo consensi da parte del ...

Pinuccia , invece, scoppia in lacrime per le critiche di, che ha preso le difese di Alessandro . Uomini e Donne: Gemma non perdona Nadia La puntata di Uomini e Donne si apre con lo ...L'anziana signora non riesce a trattenere le lacrime quandosi scaglia contro di lei. In queste ultime settimane, la dama 80enne non sta di certo ricevendo consensi da parte del ...Tina Cipollari nella nuova puntata di Uomini e Donne ha fatto piangere Pinuccia, dopo che la dama ha attaccato Alessandro diendo più volte di essere rimasta delusa dal suo comportamento. L’opinionista ...L’anziana signora non riesce a trattenere le lacrime quando Tina Cipollari si scaglia contro di lei. In queste ultime settimane, la dama 80enne non sta di certo ricevendo consensi da parte del ...