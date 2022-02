Siete pronti allo sbarco dei reels su Facebook? (Di martedì 22 febbraio 2022) reels, reels ovunque. Dopo averli portati con successo su Instagram, facendo in modo di ridurre un gap con TikTok che altrimenti sarebbe stato incolmabile in poco tempo, Meta sta allargando – in maniera decisamente aggressiva – la funzionalità dei reels su Facebook. Alcuni utenti hanno già visto sui propri profili l’implementazione della funzione dedicata a girare dei video brevi, preferibilmente in formato verticale. Inoltre, un carosello di taglio molto alto sul feed propone – con lo stesso schema dei “per te” e dunque con criteri algoritmici – alcuni video consigliati che permettono agli utenti – anche se non seguono direttamente il creator che realizza i reel – di finire sul suo profilo, se attratti dai contenuti che propone. LEGGI ANCHE > I reels di Instagram arrivano nel news feed di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022)ovunque. Dopo averli portati con successo su Instagram, facendo in modo di ridurre un gap con TikTok che altrimenti sarebbe stato incolmabile in poco tempo, Meta sta allargando – in maniera decisamente aggressiva – la funzionalità deisu. Alcuni utenti hanno già visto sui propri profili l’implementazione della funzione dedicata a girare dei video brevi, preferibilmente in formato verticale. Inoltre, un carosello di taglio molto alto sul feed propone – con lo stesso schema dei “per te” e dunque con criteri algoritmici – alcuni video consigliati che permettono agli utenti – anche se non seguono direttamente il creator che realizza i reel – di finire sul suo profilo, se attratti dai contenuti che propone. LEGGI ANCHE > Idi Instagram arrivano nel news feed di ...

