Shoah | Verducci | ' ddl viaggi memoria rafforza legame tra generazioni nostro paese'

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il disegno di legge a prima firma della senatrice Pirovano, fortemente sostenuto dal Pd, istituisce un fondo per idellaper permettere alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole di visitare i luoghi emblematici di martirio e di abominio, luoghi sacri della nostra coscienza civile di italiani ed europei". Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Francescovicepresidente della Commissione Cultura e vicepresidente della Commissione Segre. "Nei campi di sterminio nazisti è stato commesso il crimine assoluto, un crimine politico pianificato e messo in atto con efferata meticolosità. Laè l'abominio della volontà di potenza e di sopraffazione che diventa volontà di sterminio del popolo ebraico. Nei campi di sterminio sono morte milioni di persone, ebrei, rom, ...