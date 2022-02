Scomparso da un mese in Brasile,trovato cadavere di italiano (Di martedì 22 febbraio 2022) E' stato ritrovato su una spiaggia brasiliana il corpo di Marco Bonanomi, 34enne lecchese che era andato a Natale nel Paese del Sud America e da un mese non dava notizie di sé. "Siamo stati contattati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) E' stato risu una spiaggia brasiliana il corpo di Marco Bonanomi, 34enne lecchese che era andato a Natale nel Paese del Sud America e da unnon dava notizie di sé. "Siamo stati contattati ...

Advertising

iconanews : Scomparso da un mese in Brasile,trovato cadavere di italiano - Giorno_Lecco : Giovane italiano trovato morto sulla spiaggia in Brasile: era scomparso da un mese - ferropausini : Scatola è uscita ormai da un mese ma il video è scomparso ma noi dobbiamo fare finta di niente perché lei ha i suoi tempi - JMCLuigi : RT @chefoss: 'devo proteggere Vlahovic come fatto con altri giovani' quando meno di un mese fa sono stati venduti Bentancur e Kulusevski pe… - chefoss : 'devo proteggere Vlahovic come fatto con altri giovani' quando meno di un mese fa sono stati venduti Bentancur e Ku… -