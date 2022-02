Putin ha chiesto al Senato l' invio di truppe all' estero

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della federazione russa Vladimirhaalrusso l'autorizzazione all'di forze militari all', a sostegno dei separatisti in Ucraina.

Ultime Notizie dalla rete : Putin chiesto

Il ministero dell'Economia haformalmente all'agenzia federale competente di ritirare la il ... alla mossa diin Ucraina. Il presidente del Consiglio aveva più volte ribadito la necessità ...Con una mossa a sorpresa, la sera del 21 febbraio il presidente russo Vladimirha dapprima ... Zelensky, riporta l'agenzia Interfax, hauna riunione urgente del cosiddetto formato ...“Ogni volta che dico che è fondamentale dialogare con la Russia, poi finisco sui giornali come amico di Putin”. Ieri Matteo Salvini ha ... di aver incontrato il suo omologo russo e di avergli chiesto: ...Noi chiediamo come forza politica di governo che venga immediatamente ... per dire che è inaccettabile che sia avvenuto e che avvenga quanto il predidente Putin ha annunciato ossia che l’uso della ...