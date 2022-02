Plusvalenze, non solo Juventus: ecco la lista dei club sotto osservazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Si sono chiuse le indagini sul caso Plusvalenze, come confermato anche da un comunicato ufficiale da parte della Juventus, ma proseguono le verifiche da parte della Procura Federale della FIGC sugli... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Si sono chiuse le indagini sul caso, come confermato anche da un comunicato ufficiale da parte della, ma proseguono le verifiche da parte della Procura Federale della FIGC sugli...

