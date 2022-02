**Open: Renzi, 'veline Procura a stampa valgono più di sentenze Cassazione'** (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Noi difendiamo la libertà dell'informazione, ma non può vederci silenziosi davanti al fatto che una velina della Procura vale più di una sentenza della Cassazione". Così Matteo Renzi nell'aula del Senato chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell'ambito della vicenda Open. "Non è pensabile che notizie prive di rilevanza penale vengano pubblicate in prima pagina. Se la stampa cede il ruolo di guardiano democratico, il populismo vince anche per mancanza di responsabilità da parte della stampa". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Noi difendiamo la libertà dell'informazione, ma non può vederci silenziosi davanti al fatto che una velina dellavale più di una sentenza della". Così Matteonell'aula del Senato chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell'ambito della vicenda Open. "Non è pensabile che notizie prive di rilevanza penale vengano pubblicate in prima pagina. Se lacede il ruolo di guardiano democratico, il populismo vince anche per mancanza di responsabilità da parte della".

