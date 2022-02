(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo in primo luogo rispondere a una domanda di fondo: su cosa esattamente siamo chiamati a prendere posizione? Sullo scontro tra politica e magistratura? No. Quella disputa è stata ed è un danno per il nostro Paese. Ben altro è il compito a cui siamo chiamati oggi. Noi dobbiamo svolgere un'analisi mirata. I fatti sottoposti a nostro giudizio ruotano attorno all'art. 68 della Costituzione. E quando vi è il ragionevole dubbio che uno dei poteri dello Stato abbia superato il limite del campo che lo divide da un altro potere dello Stato, direi che avanzare questa richiesta" alla Corte costituzionale "è doveroso".Dariodel Pd in aula al Senato sul voto sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso. "Investire lanon è una mancanza di rispetto per ...

Advertising

TV7Benevento : Open: Parrini (Pd), 'sì a rivolgersi a Consulta, così si fa chiarezza' - -

Ultime Notizie dalla rete : Open Parrini

Il Tempo

...cosa fare nel voto contro il conflitto di competenze sollecitato da Matteo Renzi nel caso(... Per Base Riformista ne hanno parlato Dario, presidente della Affari Costituzionali al Senato, e ...... il regista Enrico Casarosa vede invece il suo Luca nella rosa dei miglior film d'animazione e Massimo Cantiniha una candidatura per i costumi del film Cyrano . Quest'anno per la prima volta ...Così Dario Parrini del Pd in aula al Senato sul voto sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open. “Investire la Consulta non è una mancanza di rispetto per l’independeza della magistratura ...LUCCA. Saranno più di cento gli eventi che l’istituto musicale Luigi Boccherini ha in programma quest’anno all’interno della stagione “Boccherini Open”. Un istituto musicale aperto alla ...