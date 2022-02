Marco Bonanomi scomparso: è stato ritrovato senza vita su una spiaggia in Brasile (Di martedì 22 febbraio 2022) È morto Marco Bonanomi , 34enne lecchese scomparso in Brasile da circa un mese. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato su una spiaggia nel Paese sudamericano. Le cause del decesso sono ancora '... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) È morto, 34enne leccheseinda circa un mese. Il suo corposu unanel Paese sudamericano. Le cause del decesso sono ancora '...

