Mal di testa durante un volo, così un medico ha scoperto di essere malato (Di martedì 22 febbraio 2022) Un viaggio in aereo e un mal di testa che non lasciava presagire nulla di buono. Nessuno poteva immaginare di cosa si trattasse. Getty Images/Kelly Defina/Archivio Sembrava un mal di testa come tanti: forte ma niente di particolarmente preoccupante. A insospettire Ugo Grossi, 39enne di Treviso, è stato il fatto che il dolore si manifestava solo quando era in piedi e non da sdraiato. Essendo l'uomo un medico chirurgo ha voluto andare a fondo al problema e così si è sottoposto ad accertamenti neurologici più approfonditi. ll risultato è stato piuttosto sorprendente, al 39enne è stata diagnosticata una patologia che colpisce 1 persona su 20mila: ipotensione intracranica spontanea, ovvero una condizione di bassa pressione del fluido spinale.

