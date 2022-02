Kraven the Hunter: Fred Hechinger nel cast del film (Di martedì 22 febbraio 2022) L'attore Fred Hechinger è entrato a far parte del cast del film Kraven the Hunter, il nuovo progetto Sony tratto dai fumetti della Marvel. Nel cast di Kraven the Hunter, il nuovo film tratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony Pictures, ci sarà anche Fred Hechinger. Il giovane attore ha ottenuto la popolarità internazionale negli ultimi mesi grazie alla serie The White Lotus. Kraven the Hunter avrà come star Aaron Taylor-Johnson e Fred Hechinger, secondo le indiscrezioni di Deadline, dovrebbe interpretare Chamelon, ovvero il fratello del protagonista. Tra le pagine il personaggio viene rappresentato come un maestro nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022) L'attoreè entrato a far parte deldelthe, il nuovo progetto Sony tratto dai fumetti della Marvel. Neldithe, il nuovotratto dai fumetti Marvel prodotto da Sony Pictures, ci sarà anche. Il giovane attore ha ottenuto la popolarità internazionale negli ultimi mesi grazie alla serie The White Lotus.theavrà come star Aaron Taylor-Johnson e, secondo le indiscrezioni di Deadline, dovrebbe interpretare Chamelon, ovvero il fratello del protagonista. Tra le pagine il personaggio viene rappresentato come un maestro nel ...

