Katia Ricciarelli dopo la richiesta al pubblico del GF Vip: “Andate tutti a fare in c…” (Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata impegnativa per Katia Ricciarelli, finita al centro di diverse discussioni. Il faccia a faccia con Alex Belli, poi la lite con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Fuori onda la cantante lirica ha anche detto a Kabir Bedi, che poi è uscito dalla Casa perché eliminato al televoto, che avrebbe votato l’ex Miss Italia. E l’ha fatto, peccato che poi ci sia finita lei in nomination. No, Katia Ricciarelli non ha preso bene i voti da parte dei suoi coinquilini e di tutta risposta ha chiesto ad Alfonso Signorini di uscire dal GF Vip prima del televoto. Ma non è possibile, pertanto è scattato un appello al pubblico per chiedere di essere eliminata. “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata impegnativa per, finita al centro di diverse discussioni. Il faccia a faccia con Alex Belli, poi la lite con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Fuori onda la cantante lirica ha anche detto a Kabir Bedi, che poi è uscito dalla Casa perché eliminato al televoto, che avrebbe votato l’ex Miss Italia. E l’ha fatto, peccato che poi ci sia finita lei in nomination. No,non ha preso bene i voti da parte dei suoi coinquilini e di tutta risposta ha chiesto ad Alfonso Signorini di uscire dal GF Vip prima del televoto. Ma non è possibile, pertanto è scattato un appello alper chiedere di essere eliminata. “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa ...

Advertising

ericaunida_ : RT @cicabum_: Katia: “io sono Katia Ricciarelli, tu chi sei?” Miriana: “IO SONO MIRIANA TREVISAN” REGINA. ???? #jeru #gfvip - Filly56189225 : @GrandeFratello Salvo Katia ricciarelli - MaryCristyPal : RT @lovemehow_: la caduta del castello di katia ricciarelli by miriana trevisan #gfvip #miriangels - Ciprian75887475 : @GrandeFratello Facile fare appello al pubblico per uscire alla prima nomination! Così se ne esce come vuole lei co… - misterj1995 : RT @cicabum_: Katia: “io sono Katia Ricciarelli, tu chi sei?” Miriana: “IO SONO MIRIANA TREVISAN” REGINA. ???? #jeru #gfvip -