Il paese-museo a pochi km da Salerno: il borgo fantasma che devi assolutamente visitare (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel Cilento non lontano da Salerno, si trova un borgo fantasma che vale la pena visitare. È Roscigno Vecchia, paese-museo inserito nell’elenco dei siti Patrimonio Unesco dal 1998. I continui smottamenti causati dal terreno carsico, hanno costretto negli anni gli abitanti di questo borgo a lasciare le loro case e a trasferirsi altrove. Due furono le ordinanze del Genio Civile che imposero lo sgombero, entrambe risalenti al 1907 e al 1908. Ma gli abitanti di Roscigno, impiegarono del tempo ad accettare di dover lasciare il loro paese natio abitandolo fino agli anni 1960. Alcuni poi emigrarono verso le Americhe, altri si spostarono a 2 km di distanza dando vita a Roscigno Nuovo. LEGGI ANCHE:- Campania, è tra i castelli più belli d’Italia: lo ... Leggi su funweek (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel Cilento non lontano da, si trova unche vale la pena. È Roscigno Vecchia,inserito nell’elenco dei siti Patrimonio Unesco dal 1998. I continui smottamenti causati dal terreno carsico, hanno costretto negli anni gli abitanti di questoa lasciare le loro case e a trasferirsi altrove. Due furono le ordinanze del Genio Civile che imposero lo sgombero, entrambe risalenti al 1907 e al 1908. Ma gli abitanti di Roscigno, impiegarono del tempo ad accettare di dover lasciare il loronatio abitandolo fino agli anni 1960. Alcuni poi emigrarono verso le Americhe, altri si spostarono a 2 km di distanza dando vita a Roscigno Nuovo. LEGGI ANCHE:- Campania, è tra i castelli più belli d’Italia: lo ...

Advertising

simonegraziosi2 : Così l’arte dell’azulejo ha trasformato il Paese in un museo a cielo aperto – SiViaggia - paoloigna1 : RT @gibadda: Conosci #Arbus, il paese? Il paese che ospita la nostra Società Agricola appartiene alla nuova Provincia del Sud Sardegna. Al… - Agamenandros : RT @Cazzaccimiei1: Una cosa normale, no? Sono a capo di un museo, ho secchi pieni di formaldeide e resti umani, devo buttarli via, che facc… - LuigiBevilacq17 : RT @Cazzaccimiei1: Una cosa normale, no? Sono a capo di un museo, ho secchi pieni di formaldeide e resti umani, devo buttarli via, che facc… - zeriantisisma : RT @Cazzaccimiei1: Una cosa normale, no? Sono a capo di un museo, ho secchi pieni di formaldeide e resti umani, devo buttarli via, che facc… -