I tre scenari d’attacco della Russia all’Ucraina: «Putin prepara un’invasione su scala nazionale» (Di martedì 22 febbraio 2022) «Penso che il primo obiettivo sia Zelensky. È un tentativo di far infuriare il popolo contro il presidente per aver ‘perso’ i territori ucraini». Secondo il generale americano Philip M. Breedlove, ex comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa durante l’annessione russa della Crimea nel 2014, sarebbe questo l’obiettivo della decisione sul riconoscimento delle due repubbliche separatiste ucraine Donetsk e Luhansk da parte di Putin. Parlando con il Corriere della Sera, Breedlove descrive i tre possibili scenari di un attacco russo, ognuno con un diverso obiettivo geostrategico: «1) Da Nord la pressione su Kiev finalizzata a rovesciare il governo Zelensky. 2) un’invasione da Est che è un messaggio di Putin al governo ucraino ma ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) «Penso che il primo obiettivo sia Zelensky. È un tentativo di far infuriare il popolo contro il presidente per aver ‘perso’ i territori ucraini». Secondo il generale americano Philip M. Breedlove, ex comandante supremo delle forze alleateNato in Europa durante l’annessione russaCrimea nel 2014, sarebbe questo l’obiettivodecisione sul riconoscimento delle due repubbliche separatiste ucraine Donetsk e Luhansk da parte di. Parlando con il CorriereSera, Breedlove descrive i tre possibilidi un attacco russo, ognuno con un diverso obiettivo geostrategico: «1) Da Nord la pressione su Kiev finalizzata a rovesciare il governo Zelensky. 2)da Est che è un messaggio dial governo ucraino ma ...

