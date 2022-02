Guendalina Tavassi: "Mio marito è in carcere, mi ha aggredita davanti ai miei figli" (Di martedì 22 febbraio 2022) Guendalina Tavassi, attraverso Instagram, ha rivelato che suo marito è stato arrestato per averla aggredita davanti ai suoi figli: 'I miei bambini hanno il diritto di vivere sereni'. Guendalina Tavassi ha scelto le storie di Instagram per rivelare di aver subito delle aggressioni da parte del suo ex marito, Umberto D'Aponte, il quale è stato arrestato dopo aver colpito l'ex gieffina davanti ai loro figli, Chloe e Salvatore. La Tavassi ha esordito con le seguenti parole: "Mi ritrovo di nuovo a dovervi spiegare le cose perché altre persone che non c'entrano nulla si mettono in mezzo a parlare. Sto sempre zitta per cercare di tutelare i bambini, che tanto erano sempre ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022), attraverso Instagram, ha rivelato che suoè stato arrestato per averlaai suoi: 'Ibambini hanno il diritto di vivere sereni'.ha scelto le storie di Instagram per rivelare di aver subito delle aggressioni da parte del suo ex, Umberto D'Aponte, il quale è stato arrestato dopo aver colpito l'ex gieffinaai loro, Chloe e Salvatore. Laha esordito con le seguenti parole: "Mi ritrovo di nuovo a dovervi spiegare le cose perché altre persone che non c'entrano nulla si mettono in mezzo a parlare. Sto sempre zitta per cercare di tutelare i bambini, che tanto erano sempre ...

