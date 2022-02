Green Pass, arriva la decisione del governo: cosa cambia adesso. La data (Di martedì 22 febbraio 2022) Ultime indiscrezioni. Green Pass, arriva la decisione del governo: cosa cambia adesso? Quali le novità? La data ufficiale. Il Green Pass o certificazione verde è un lasciaPassare (Passatemi il termine)… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022) Ultime indiscrezioni.ladel? Quali le novità? Laufficiale. Ilo certificazione verde è un lasciaare (atemi il termine)… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - borghi_claudio : Faccio pubblico appello a tutti i partiti e in particolare a @Mov5Stelle e @forza_italia perché votino in comm. XII… - borghi_claudio : Il capogruppo in commissione XII @MaxiPanizzut conferma. L'emendamento per togliere il green pass con lo stato di e… - K274863601 : RT @marilenagasbar1: @AlessandroLod18 Caro Lodi, mi aggancio a questo tweet perché credo che a te la verità non piaccia e te lo dico da ex… - paolosarti69 : Lo spettacolare aperitivo No Green Pass a Lucca -