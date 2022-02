Green pass, aprile 2022: cosa potrebbe cambiare (Di martedì 22 febbraio 2022) Green pass e 1 aprile 2022, un tema e una data che da qualche giorno vengono associati con una certa frequenza. Non è un connubio del tutto sbagliato, ma è bene fare delle precisazioni su ciò che potrebbe avvenire. Soprattutto perché parlare di abolizione del Green pass potrebbe essere una prospettiva troppo audace. aprile 2022: fine dello stato d'emergenza Si parte innanzi tutto da ciò che potrebbe accadere il 31 marzo. Quello è il giorno in cui scade la dichiarazione dello stato d'emergenza. Si tratta di una fase prevalentemente politica, in cui il governo, per effetto della straordinarietà del momento come una pandemia è, può ricorrere a procedure più snelle per prendere decisioni. Quella che si ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 22 febbraio 2022)e 1, un tema e una data che da qualche giorno vengono associati con una certa frequenza. Non è un connubio del tutto sbagliato, ma è bene fare delle precisazioni su ciò cheavvenire. Soprattutto perché parlare di abolizione delessere una prospettiva troppo audace.: fine dello stato d'emergenza Si parte innanzi tutto da ciò cheaccadere il 31 marzo. Quello è il giorno in cui scade la dichiarazione dello stato d'emergenza. Si tratta di una fase prevalentemente politica, in cui il governo, per effetto della straordinarietà del momento come una pandemia è, può ricorrere a procedure più snelle per prendere decisioni. Quella che si ...

