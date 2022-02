Gps supplenze | il M5S vuole l’aggiornamento subito | emendamento al decreto sostegni ter

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il Movimento Cinque Stellel'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le. Per tale motivo gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in Commissione istruzione al Senato hanno presentato unalter. L'articolo .

... nell'ordine, da: GaE;, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE; graduatorie di istituto, in caso di esaurimento o incapienza delle. Letemporanee sono attribuite dalle ...Ciò avviene sia all'interno delle Graduatorie ad Esaurimento, sia nelle Graduatorie Provinciali per le). A rigor di logica è lecito chiedersi: se la legge prevede l'equipollenza tra i ...È stata quindi bloccata la proroga dell’aggiornamento e del rinnovo delle graduatorie dei precari della scuola: migliaia di neo-insegnanti potranno entrare nelle liste di assunzione attraverso le ...Politica - Sono stati approvati alcuni emendamenti importanti al decreto milleproroghe per quanto riguarda la scuola. Sessione .... Art. 5 - ter. Proroga del reclutamento dei docenti specializzati ...