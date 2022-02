Advertising

zazoomblog : Gori: «Covid dopo due anni Bergamo è più forte: il rilancio passa dall’alleanza con Brescia» - #Gori: #«Covid… - ValeBianco88 : @marianimauro79 Gori, da no Vax, ha avuto il Covid e soffre dei postumi. Pare abbia la miocardite - tripposauro : RT @IFashioned: @Annina_occhiblu @radiosilvana @tripposauro @Prima_Vera56 @AlbertHofman72 Chissà se il Sindaco @giorgio_gori sa che c'è una… - radiosilvana : RT @IFashioned: @Annina_occhiblu @radiosilvana @tripposauro @Prima_Vera56 @AlbertHofman72 Chissà se il Sindaco @giorgio_gori sa che c'è una… - IFashioned : @Annina_occhiblu @radiosilvana @tripposauro @Prima_Vera56 @AlbertHofman72 Chissà se il Sindaco @giorgio_gori sa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Gori Covid

L'Eco di Bergamo

... con tanti saluti ai tanti compagni di partito che invece lo avevano auspicato, da Bettini aa ... Fa bene Draghi a stringere i freni L'emergenzasembra ormai (salvo sorprese) alle nostre ...ssa Nerina Dirindin, Critsina Freguja, Alessandro Goracci, Cristiano, Angelo Marano, Paolo ... Nel paese della denatalità e dell'invecchiamento davanti all' emergenzaci si è trovati ...Il sindaco Giorgio Gori la usa per restituire ciò che è successo alla città e all’intera provincia dopo due anni di pandemia: il Covid che comprime per tanti mesi le energie migliori e le stesse che, ...Covid che ha avuto diverso tempo fa. Ora è negativo', lo comunica il professore Antonio De Luca - medico personale e amico da molti anni del famoso produttore. 'È ricoverato nel reparto Solventi - dov ...