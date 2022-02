GfVip, Jessica e la verità sul vestito: ecco perché ha deciso di buttarlo (Di martedì 22 febbraio 2022) In un video che gira sui social, si vede Jessica sul letto che - prima di andare a dormire e prepararsi per la notte - aspetta di fare il suo confessionale: lei stessa spiega perché butterà il vestito ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) In un video che gira sui social, si vedesul letto che - prima di andare a dormire e prepararsi per la notte - aspetta di fare il suo confessionale: lei stessa spiegabutterà il...

Advertising

GrandeFratello : Il suo percorso a #GFVIP ha fatto emergere una nuova Jessica, a tratti inedita: questa sera si racconterà a cuore a… - GrandeFratello : Jessica alle prese con qualche coccola particolare per Barù... ma ovviamente vuole ricevere qualcosa in cambio... ??… - Parpiglia : #GFvip #jessica come collega ? Volo ?? - raffy2313 : RT @DioBenedicaMe: E comunque care Jerù se non votate l'iguana magari ce la togliamo dalle scatole e Barú senza quella palla al piede può p… - marixdmt00 : RT @GrandeFratello: Jessica alle prese con qualche coccola particolare per Barù... ma ovviamente vuole ricevere qualcosa in cambio... ?? #GF… -