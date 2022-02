GF Vip | Soleil e Katia dalla parte di Jessica Selassié | “Chi la dura la vince”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’attenzione, oltre che sul triangolo amoroso tra Alex Belli,Sorge e Delian, si è concentrata anche su. Ultimamente, sembra che ci sia stato un avvicinamento tra lei e Barù. Il concorrente si è sempre dimostrato restio ha intraprendere una storia romantica con lei, ma è innegabile che ci sia stato un cambiamento tra loro. Questo evento non è passato inosservato agli occhi attenti diSorge eRicciarelli. Le due donne sperano che tra i due nasca qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,Sorge fa il tifo per ...