Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente dallo studio: "Sono positivo al Covid" (Di martedì 22 febbraio 2022) L'ex concorrente del reality ha spiegato ai fan il motivo per il quale non ha potuto prendere parte alla puntata del 21 febbraio e ha aggiunto: "Sto bene, ma per un po' non sarò presente purtroppo". L'articolo proviene da DireDonna.

