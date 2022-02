Fulvio Marino ad Antonella Clerici | “Le belle persone non si mettono in mostra”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 febbraio 2022)sceglie due citazioni per ringraziare, per dire tutta l’ammirazione che ha per lei. Si conoscono da tempo grazie al legame in comune con Gabriele Bonci e nel tempo oltre a collaborare, a lavorare insieme, sono diventati amici. Una foto semplice scattata in un parcheggio, forse sono fuori dagli studi Rai ma non sono molto diversi da come appaiono nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Un po’ di trucco in meno perché non devono andare in onda ma i sorrisi sono gli stessi.è una presenza fissa nel programma del mezzogiorno di; ogni giorno il pubblico attende le sue ricette e la sua è sempre l’ultima, quella con cui chiudono la puntata, è la ricetta che riunisce la ...