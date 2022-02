Fibra WindTre in Abruzzo, nuovi comuni raggiunti dalla connettività ultraveloce (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – WindTre estende i servizi in Fibra ultraveloce in Abruzzo e raggiunge con la rete di Open Fiber i comuni di Ortona, principale scalo marittimo della Regione, conosciuto per una storica battaglia durante la Seconda guerra mondiale e Avezzano, importante centro agro-industriale e cruciale nodo stradale e ferroviario dell’Italia centro-meridionale. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in Fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WindTre: “L’arrivo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA –estende i servizi inine raggiunge con la rete di Open Fiber idi Ortona, principale scalo marittimo della Regione, conosciuto per una storica battaglia durante la Seconda guerra mondiale e Avezzano, importante centro agro-industriale e cruciale nodo stradale e ferroviario dell’Italia centro-meridionale. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di: “L’arrivo ...

Advertising

Lopinionista : Fibra WindTre in Abruzzo, nuovi comuni raggiunti dalla connettività ultraveloce - Mondo3 : Una buona notizia per i già clienti #WINDTRE - MRobiony : @WindTreOfficial da sabato senza linea fissa e internet (fibra). Problema segnalato, ma l’operatore automatico cont… - mobileworld_it : WindTre ha un'offerta mobile per i suoi clienti fibra, ma occhio al prezzo - ITALICOM1 : RT @paolopicone70: #Tlc WindTre accelera con la fibra in Abruzzo -

Ultime Notizie dalla rete : Fibra WindTre Fibra ottica e copertura in Italia: come capire la velocità prima di acquistare un'offerta ...99 euro al mese per tutti gli altri; TIM , con la sua promozione Premium Fibra, con la quale si possono avere Giga illimitati su 6 SIM mobile; WINDTRE , con la sua offerta in fibra ottica a 22,99 ...

Come regalare Giga a un altro numero ...che l'operatore in questione permette di condividere con un massimo di 3 SIM WINDTRE il traffico dati illimitato messo a disposizione a seguito dell'adesione a un' offerta di linea fissa Super Fibra .

WindTre ha un'offerta mobile per i suoi clienti fibra, ma occhio al prezzo MobileWorld Fibra ottica e copertura in Italia: come capire la velocità prima di acquistare un'offerta con la sua promozione Premium Fibra, con la quale si possono avere Giga illimitati su 6 SIM mobile; WINDTRE, con la sua offerta in fibra ottica a 22,99 euro al mese per i già clienti e 26,99 euro al ...

WindTre: espande i servizi di connettività in Abruzzo La tecnologia 5G TDD di WINDTRE arriva a Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia e in altre importanti località della regione.

...99 euro al mese per tutti gli altri; TIM , con la sua promozione Premium, con la quale si possono avere Giga illimitati su 6 SIM mobile;, con la sua offerta inottica a 22,99 ......che l'operatore in questione permette di condividere con un massimo di 3 SIMil traffico dati illimitato messo a disposizione a seguito dell'adesione a un' offerta di linea fissa Supercon la sua promozione Premium Fibra, con la quale si possono avere Giga illimitati su 6 SIM mobile; WINDTRE, con la sua offerta in fibra ottica a 22,99 euro al mese per i già clienti e 26,99 euro al ...La tecnologia 5G TDD di WINDTRE arriva a Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia e in altre importanti località della regione.